Un incidente stradale è avvenuto oggi poco prima di mezzogiorno sulla strada Appia, alle porte di Latina, all'altezza di Borgo Fait a poca distanza dalla Migliara 41 in prossimità di via del Fiume.

Per cause in fase di ricostruzione da parte del personale della Polizia Locale, tre auto sono rimaste coinvolte nel sinistro. Secondo quanto è emerso una Alfa Romeo Mito, una Mercedes e una Jeep si sono scontrate per cause che sono in fase di ricostruzione. Immediatamente è scattato l'allarme al personale del 118 che è intervenuto per prestare le prime cure agli automobilisti coinvolti nel sinistro. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite, il conducente della Mito è stato portato in ospedale.

Il personale della Polizia Locale è rimasto a lungo per ricostruire i fatti e ha eseguito un accurato sopralluogo. Non è la prima volta che si verifica un incidente stradale in quel tratto di strada sempre all'altezza della stessa uscita, anche l'anno scorso proprio ad aprile era avvenuto un altro incidente stradale. (foto Roberto Silvino)