L'agenzia di rating internazionale Moody's migliora il rating della Regione Lazio e promuove le politiche economiche intraprese dalla giunta Rocca nel suo primo anno di governo, in particolare quelle rivolte al contenimento del debito con l'azzeramento del ricorso all'indebitamento nella legge di stabilità 2024.

Ieri sera, dopo la chiusura dei principali mercati europei, la prestigiosa agenzia Moody's ha infatti portato il giudizio sul grado di solidità della Regione Lazio da livello Ba1 a Baa3.

Si tratta di un salto significativo, atteso da tempo, che porta l'ente da un grado "non-investiment/speculative" a "lower medium", rendendolo così potenzialmente attrattivo per gli investitori. Lo scorso anno, quando la giunta Rocca si era appena insediata, il rating della Regione Lazio era Ba1, un livello "pre-spazzatura" che rendeva la Regione poco attrattiva per i mercati finanziari e per gli investitori. Dopo un anno di giunta Rocca, grazie alle politiche messe in campo dall'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, la Regione Lazio passa al livello Baa3, che le consente di tornare ad essere attrattiva. Moody's, in particolare, riconosce il rafforzamento avvenuto nel 2023 delle pratiche di governance, delle performance finanziarie e delle politiche volte alla riduzione del debito.

L'agenzia di rating ha valutato positivamente gli importanti risultati conseguiti, con riferimento sia alla capacità di riscossione delle proprie entrate, sia all'attenta gestione attiva del pur importante stock di debito regionale accumulato nel corso degli anni.

Il riconoscimento arriva dopo un anno di intenso lavoro da parte della Giunta Rocca, che ha fatto della tenuta in ordine dei conti uno dei punti cardine della propria azione amministrativa, grazie all'impegno profuso dall'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini.

«Come amministrazione ci siamo impegnati fin da subito a ridurre il debito regionale, seguendo i rilievi della Corte dei Conti – spiegano il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini – tanto che nell'ultima legge di bilancio abbiamo previsto la copertura di tutta la spesa per investimenti attraverso il surplus di parte corrente, di fatto impedendo la contrazione di nuovi mutui. Da Moody's arriva un primo importante riconoscimento di questo lavoro. Il percorso di risanamento dei conti regionali resta ancora lungo, ma il fato che Moody's nel suo giudizio si aspetti nei prossimi anni stabilità, solidità di governance e miglioramento delle prestazioni ci sprona a proseguire sul cammino del risanamento senza tagliare i servizi nell'esclusivo interesse dei cittadini».

Pioggia di reazioni dal mondo della politica regionale.

"La valutazione espressa dalla influente agenzia di rating sancisce l'ottimo operato della Giunta Rocca in materia di politiche economiche. L'oculatezza delle azioni intraprese per garantire la efficacia delle pratiche di governance, il contenimento e la gestione attiva del debito, sono state riconosciute e premiate dall'agenzia Moody's, che assegna alla Regione Lazio il livello medio nella scala della capacità di attrarre investimenti. Decisamente un salto di qualità rispetto alla situazione lasciata dalla precedente Amministrazione che vedeva il Lazio classificato come poco attrattivo per i mercati finanziari. Già nel primo anno di presidenza Rocca, con l'operato dell'Assessore al Bilancio supportato da Giunta e consiglieri è iniziata l'operazione di risanamento dei conti regionali. Proseguiremo su questa linea con l'obiettivo di mantenere livelli ottimali dei servizi alla cittadinanza", così in un comunicato Marika Rotondi consigliere regionale del Lazio di Fdi.

«Il giudizio dell'agenzia Moody's sul grado di solidità della Regione Lazio è un segnale significativo e tangibile che evidenzia come la strada intrapresa, all'insegna del cambiamento, del risanamento e di una valorizzazione della nostra regione sotto il profilo dello sviluppo e della competitività era possibile. Un risultato raggiunto grazie al presidente Rocca e al lavoro certosino svolto da tutta la giunta regionale, in primis dall'assessore Righini, senza rinunciare alla definizione di misure fondamentali per le nostre comunità. Abbiamo ancora molta strada da fare e compiremo ogni passo nella consapevolezza che è nella giusta direzione», lo dichiara l'assessore al Lavoro, all'Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni.

"Il lavoro svolto dalla Giunta Rocca e dall'Assessore Righini nel risanamento dei conti regionali è encomiabile e merita il plauso di tutti. L'impegno costante e la determinazione nel seguire le indicazioni della Corte dei conti hanno portato a risultati tangibili e riconoscimenti importanti come quello ottenuto da Moody's", lo dichiara l'assessore all'Inclusione sociale e ai Servizi della Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli "Sono fiero di far parte di un'amministrazione che pone il rigore e il benessere dei cittadini al centro delle proprie azioni. Continueremo a sostenere e promuovere le migliori politiche economiche e sociali della Regione Lazio, garantendo stabilità e solidità per il futuro", continua l'Assessore Maselli. "Sin dalla prima riunione di Giunta, il Presidente Francesco Rocca e l'Assessore Giancarlo Righini hanno sottolineato l'importanza di una forte riduzione del debito della Regione Lazio e dell'eliminazione del deficit annuale che ormai da troppi anni la Regione registrava. La bussola dell'azione di governo della Giunta Rocca si indirizza principalmente sul rigore e sullo sviluppo economico delle imprese e delle famiglie, mantenendo il passo con le ottime azioni del Governo Meloni. Il giudizio di Moody's conferma che siamo partiti con il piede giusto per rendere questa regione sempre più attrattiva e competitiva", conclude l'Assessore Maselli.

- «Dopo un anno di lavoro la Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca ha già invertito la rotta in Regione Lazio. La promozione da parte dell'agenzia di rating Moody's certifica che le politiche economiche introdotte stanno andando nella direzione giusta. Abbiamo chiuso una stagione di debiti che i cittadini stavano pagando a caro prezzo per aprirne una nuova fatta di equilibrio tra contenimento della spesa e politiche di investimento. Il giudizio di Moody's è solo un primo traguardo, il Lazio ha cambiato marcia e sta tornando competitivo e attrattivo per gli investitori». Così l'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

"I dati di oggi confermano l'ottimo lavoro portato avanti dalla giunta Rocca. L'agenzia di rating Moody's ha promosso le politiche economiche della Regione Lazio migliorandone il rating e portando

il giudizio sul grado di solidità da livello Ba1 a Baa3". Lo dichiara in una nota il Questore della Camera dei deputati e coordinatore di Fratelli d'Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. "Un riconoscimento importante per il presidente Rocca e l'assessore Righini che stanno lavorando con massimo impegno per risanare i conti della nostra Regione dopo anni di pessima gestione portata avanti dalla precedente amministrazione" conclude Trancassini.

«Il miglioramento del rating della Regione Lazio da parte di Moody's attesta l'ottimo lavoro svolto dalla giunta regionale guidata dal presidente Rocca, ma è soprattutto un'ottima notizia per le nostre imprese e il nostro tessuto produttivo. Il fatto che il Lazio sia finalmente appetibile per investitori e mercati finanziari rappresenta un'occasione in più per i nostri imprenditori e garantisce maggiore competitività alle Pmi del territorio che sono la spina dorsale della nostra economia regionale. Le politiche di bilancio della nostra giunta e quelle volte a stimolare lo sviluppo economico stanno pian piano cominciando a dare i loro frutti. È un primo risultato di cui siamo orgogliosi ben sapendo che il percorso del risanamento dei conti pubblici regionali è ancora lungo». Lo afferma il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

"Il rating della Regione Lazio viene promosso dall'agenzia Moody's. Si tratta di un riconoscimento importante del lavoro fatto dall'amministrazione ed in particolare dall'assessore al Bilancio Giancarlo Righini. Al presidente Rocca e all'assessore Righini rivolgo le mie più sincere congratulazioni per il risultato raggiunto.

La Regione Lazio è passata al livello Baa3, che le consente di tornare ad essere attrattiva. E' stato riconosciuto il rafforzamento avvenuto nel 2023 delle pratiche di governance, delle performance finanziarie e delle politiche volte alla riduzione del debito.

Penso che sia la dimostrazione più evidente di un'inversione di tendenza avviata con la nuova giunta di centrodestra e che spero si possa ulteriormente consolidare nei prossimi anni. Registro, che nonostante le tante difficoltà incontrate, vi sono stati concreti passi in avanti. Soprattutto nel metodo che vogliamo rendere attuale e costante nella gestione della cosa pubblica. Il nostro obiettivo, e lo dico da consigliere regionale e presidente di commissione perché sia raggiunto, è quello di dotare i nostri cittadini di una Regione all'altezza delle loro aspettative. Sono convinto che la strada intrapresa sia quella giusta". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attivita' produttive del Consiglio regionale del Lazio.

"Il giudizio con il quale l'agenzia Moody's migliora il rating della Regione Lazio, innalzandolo dal livello "pre-spazzatura" a cui l'aveva portato la sinistra, è la certificazione del proficuo lavoro intrapreso dall'amministrazione di centrodestra guidata dal presidente Francesco Rocca. Promosse, in particolare , le politiche economiche e la capacità della Regione di attuare misure di riduzione del debito, tenendo in ordine i conti e senza intaccare la qualità dei servizi ai cittadini. Un merito, questo, che va soprattutto all'assessore al bilancio Giancarlo Righini, che ha lavorato con grande attenzione a due leggi di bilancio regionale licenziate in solo nove mesi, con alle spalle il pesante fardello dell'enorme debito prodotto da un decennio di inadeguata amministrazione di sinistra. La strada intrapresa è quella giusta, Fratelli d'Italia e il centrodestra continuano a dare prova di capacità di governo anche nei territori, con una classe dirigente all'altezza delle impegnative sfide presenti nel Lazio". Lo afferma il europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.