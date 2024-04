Momenti di paura questa sera, poco prima delle 19, in pieno centro a Latina per madre e figlia, una bambina di un anno che era sul passeggino. La donna mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in corso della Repubblica, all'altezza di via Oberdan, è stata urtata da uno scooter condotto da un giovane che si è immediatamente fermato. Il mezzo ha toccato la donna che è caduta e di conseguenza anche il passeggino. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori che sono prontamente intervenuti, madre e figlia stanno bene e sono in buone condizioni non hanno riportato ferite. L'incidente è avvenuto a poca distanza da piazza del Popolo e a due passi dalla Questura di Latina, davanti anche a diverse persone che in quel momento erano a passeggio.

Sul luogo dei fatti sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della Polizia Locale che hanno rilevato la dinamica dei fatti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.