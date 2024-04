Un'ora prima di uscire in sella alla sua adorata Honda Cbr Fireblade aveva appena cambiato la foto del proprio profilo. Ieri pomeriggio mentre viaggiava lungo via del Genio Civile Gianni Cavezza si è trovato di fronte una Toyota Aurys che procedeva come lui in direzione della via Pontina (da Campo di Carne). Per una serie di motivi che sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale, la moto si è letteralmente schiantata contro la parte posteriore sinistra della vettura. Il centauro ha impattato contro il montante posteriore sinistro. Un impatto devastante che testimonierebbe la velocità probabilmente elevata della due ruote in seguito alla quale il casco del motociclista si è completamente aperto.

«Un boato vero e proprio» ci dicono alcuni residenti di via del Genio civile accorsi pochi secondi dopo l'incidente.