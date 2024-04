La notizia ha scosso in primis l'ambiente sportivo italiano. Gianni Petrucci, attuale presidente della Federbasket, ha avuto un incidente stradale nei pressi di Roma mentre era in auto insieme alla moglie. Il 79enne, sindaco di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017 e già presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) per 14 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo ma non in pericolo di vita. Nel presidio ospedaliero della Capitale lo hanno subito sottoposto a una serie di accertamenti anche alla testa, mentre la moglie, che ha riportato solo contusioni, è stata trasportata al nosocomio di Tor Vergata.

Petrucci, che era tornato a guidare il basket italiano nel 2013, ha terminato la propria corsa in una scarpata mentre si stava dirigendo a Valmontone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stata percorrendo una curva in zona Colle Pereto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della macchina finendo in un dirupo di 7-8 metri.

Nella sua lunga carriera, Petrucci ha ricevuto diverse onorificenze tra le quali il Collare d'oro e la Stella d'oro al Merito Sportivo, il Collare d'argento dell'Ordine Olimpico (CIO), la nomina a Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e a Commendatore dell'Ordine di Sant'Agata (Repubblica di San Marino).