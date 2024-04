Successivamente, la persona offesa si è recata al pronto soccorso, dove è stata visitata e giudicata guaribile in 3 giorni a causa dello "stato di agitazione e ansia generalizzato dopo aggressione verbale associato ad acufeni e riduzione dell'udito a sinistra con acufeni".

Nel pomeriggio del 6 aprile, a Sezze, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi, rispettivamente di 49 e 50 anni, entrambi residenti nella stessa città.

