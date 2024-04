Nel giorno 6 aprile, a Terracina, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà una donna di 54 anni, residente a San Felice Circeo, per il reato di furto aggravato.

La donna è stata sorpresa immediatamente dopo aver rubato dal supermercato di Terracina alcune bottiglie di alcool del valore di circa 150 euro.

La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all'avente diritto.