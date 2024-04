Aveva 19 grammi di hascisc negli slip. E' la scoperta che aveva fatto un anno fa la Polizia Penitenziaria nel corso di un controllo a Mohamed Jandoubi, italo tunisino di 37 anni, residente a Latina, detenuto all'epoca dei fatti nel carcere di Cassino. Era stato condannato in via definitiva nel processo «Alba pontina» (dove era stata contestata anche l'aggravante del metodo mafioso) a due anni e quattro mesi. Secondo quanto ipotizzato dal pubblico ministero di Cassino Flavio Ricci, titolare dell'inchiesta. «Ha detenuto illecitamente e non per uso terapeutico nascosti negli slip 19 grammi di hascisc da cui si potevano ricavare oltre 200 dosi medie singole».

Gli inquirenti avevano contestato anche l'aggravante di aver detenuto la droga durante il periodo di detenzione nella casa circondariale. Sulla sostanza stupefacente una volta scattato il sequestro era stata disposta una perizia. Era stata la Procura di Cassino a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti del 36enne.