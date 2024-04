Ha prelevato somme modeste ma anche più imponenti. Dai cento euro fino a migliaia di euro: quasi 5mila. E' questo quello che emerge dagli accertamenti nei confronti dell' ex insegnante di religione al Liceo Scientifico Ettore Majorana di Latina ed ex diacono. E'imputato per violenza sessuale aggravata nei confronti di cinque minori (si sta celebrando l'udienza preliminare in Tribunale), e nei giorni scorsi è finito al centro di una serie di accertamenti dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del clero, per aver dirottato - secondo quanto ipotizzato - alcune somme di denaro dal conto corrente dell'Istituto al suo. Sono emersi alcuni ammanchi e la cifra accertata è leggermente inferiore ai 50mila euro. Frateschi ha dirottato quei soldi - secondo i riscontri raccolti dall'Istituto Diocesano - perchè aveva la possibilità di accedere ai fondi. Era una persona fidata e ha eseguito dei bonifici senza autorizzazione. E' questa l'ipotesi.