Si svolgeranno domani (martedì 9 aprile) i funerali di Gianni Cavezza, il 40enne di Aprilia morto nell'incidente stradale in via Genio Civile. La funzione verrà celebrata alle ore 11 nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma dove familiari, parenti e amici si ritroveranno per tributare l'ultimo saluto all'uomo, vittima del sinistro avvenuto sabato pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione il 40enne viaggiava in sella alla sua Honda Cbr Fireblade e si è trovato di fronte una Toyota Aurys che procedeva come lui in direzione della Pontina (da Campo di Carne), quando, per una serie di motivi che sono ancora al vaglio della Polizia Locale, la moto si è letteralmente schiantata contro la parte posteriore sinistra della vettura. Uno scontro tremendo nel quale il centauro ha impattato contro il montante posteriore sinistro. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno portato avanti le operazioni di rianimazione per diverso tempo ma alla fine anche loro si sono dovuti arrendere.