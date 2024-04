Rissa aggravata e mancata comunicazione di detenzione di armi: questi i reati per cui è stato denunciato un 65enne di Terracina, raggiunto sabato sera dai Carabinieri della locale stazione e dai militari di Monte San Biagio. Sempre per mancata comunicazione di detenzione di armi è stato denunciato anche il figlio, 43enne residente a Monte San Biagio.

Il 65enne, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi nei pressi di un 55enne di Terracina, si è avvicinato al furgone di sua proprietà, imbracciando l'arma ed esplodendo un colpo. Immediato l'intervento dei militari della locale stazione, coadiuvati dai Carabinieri di Monte San Biagio, che a seguito di perquisizione personale e domiciliare, non ha consentito di rinvenire la pistola indicata in sede di denuncia, ma ha fatto rinvenire presso l'abitazione del figlio il 43enne, un fucile semiautomatico, dallo stesso mai denunciato alle competenti autorità e per tale motivo entrambi sono stati denunciati. L'arma è stata sottoposta a sequestro penale e nel medesimo contesto si è proceduto al ritiro cautelativo di 7 fucili, 5 canne da fucile e 48 cartucce, tutto legalmente detenuto.

Sempre sabato, i militari dell'Arma, nell'ambito dei controlli inseriti nelle operazioni interforze Alto Impatto, ha controllato 65 persone e 55 veicoli ed elevato tre sanzioni per violazione al codice della strada.

Nel medesimo contesto, i militari del Nas hanno controllato due esercizi commerciali, contenstando carenze igienico sanitarie e comunicando l'esito dei controlli alla Asl. Si tratta, nello specifico, di una cornetteria e di un bar di Terracina.

Sempre nel contesto dell'operazione Alto Impatto, gli agenti del Commissariato di Polizia di Terracina hanno effettuato vari posti di controllo che hanno consentito di identificare 294 persone, delle quali con 44 pregiudizi di polizia e controllare 220 veicoli con accertamento di 3 violazioni al codice della strada ed elevazione delle relative sanzioni.

Nel solco delle attività volte al contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare, è stata poi verificata la regolarità di cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale; in particolare sono stati controllati 8 soggetti, risultati tutti regolari. Grazie alla competenza del personale specializzato, sono poi state effettuate verifiche e controlli ad alcune attività commerciali, che non hanno fatto emergere irregolarità.