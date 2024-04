Il Comune di Ardea interviene dopo l'incendio di pneumatici e rifiuti, invitando la popolazione residente a Montagnano e nelle zone limitrofe a tenere le finestre chiuse in attesa dei risultati delle analisi. " Il Comune di Ardea è in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio dai primissimi minuti successivi all'incendio - scrive l'amministrazione comunale - divampato nelle prime ore di questa mattina (8 aprile 2024) a Montagnano. Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni. Al momento, si raccomanda alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell'incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti".