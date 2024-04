E' precipitato dal tetto di un capannone, da un'altezza di circa otto metri, ed è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato elitrasportato questa mattina un operaio che è scivolato mentre stava effettuando un lavoro di manutenzione in un'azienda che si trova nella zona dell'Asse Attrezzato, a ridosso di via Carrara, tra Latina Scalo e Sermoneta.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl Latina, il 118, i vigili del fuoco e la polizia, che stanno cercando di far luce sull'accaduto. Intanto l'operario sta lottando tra la vita e la morte al San Camillo.