La prognosi è riservata ma sono fortunatamente sono fuori pericolo di vita i tre giovani feriti, coinvolti nel pauroso incidente stradale avvenuto sabato sera, poco dopo le 21, in pieno centro a Latina. L'impatto tra uno scooter e un'auto si è verificato all'altezza dell'incrocio tra viale XXI aprile e corso della Repubblica, a poca distanza da Palazzo Emme.

In base ai riscontri raccolti i due mezzi procedevano in senso opposto: la Ford condotta da un giovane di 20 anni proveniva da via Isonzo, ha girato per svoltare da viale Marconi verso viale Lamarmora ed è avvenuto l'impatto con il motorino che dal centro era diretto verso via Isonzo.

E' questa la ricostruzione degli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che hanno eseguito tutti gli accertamenti e un accurato sopralluogo. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e i due ragazzi hanno fatto un volo di almeno dieci metri sull'asfalto. In quel momento il centro di Latina era animato da moltissime persone: tanti coetanei dei due minori, tra cui alcuni compagni di scuola, stavano facendo una passeggiata sotto i portici e nel giro di pochissimi minuti la notizia si è diffusa tra gli adolescenti. Subito sono stati soccorsi in ospedale si trattava di tre codici rossi, quelli della massima urgenza. Erano delicate anche le condizioni del conducente della Ford, un giovane di 20 anni residente a Latina, trasportato in ospedale e anche lui dichiarato fuori pericolo. I due minori sono due studenti e frequentano un istituto superiore del capoluogo pontino. In queste ore sia a loro che al 20enne stanno arrivando messaggi di affetto da parte degli amici.