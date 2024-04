I vandali hanno danneggiato la Mostra "Sabaudia: 90 anni di vita, 1000 di storia" al Cinema-Teatro "Augustus". I giovani del servizio civile hanno scoperto che alcuni pannelli sono stati staccati e gettati a terra, e un foro è stato praticato sulla parete in cartongesso. Il sindaco Mosca ha condannato l'atto come inqualificabile, suggerendo un possibile interesse nel vedere lo stato della struttura. Le indagini dei Carabinieri sono in corso. Resta da chiarire se i danni sono avvenuti durante l'apertura della struttura o se i vandali sono entrati quando era chiusa.

La notizia completa nell'edizione odierna