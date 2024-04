Migliorano le condizioni di Gianni Petrucci, attuale presidente della Federbasket, ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma a seguito di un grave incidente avvenuto sabato sera. Nel presidio ospedaliero della Capitale lo avevano sin da subito sottoposto a una serie di accertamenti anche alla testa, mentre la moglie, che viaggiava con lui ed ha riportato alcune contusioni, è stata trasportata al nosocomio di Tor Vergata dove si trova attualmente ricoverata. Nella giornata di ieri è stato proprio Petrucci, sindaco di San Felice Circeo dal 6 maggio 2012 al 12 giugno 2017 e già presidente del (Coni), a rilasciare alcune dichiarazioni partendo da quelle al Corriere della Sera in cui ha dato aggiornamenti sulle proprie condizioni. Si è trattato, in base ai primi accertamenti di un incidente autonomo. Petrucci era alla guida della sua auto quando per cause ancora da accertare è finito in una scarpata mentre si stava dirigendo a Valmontone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava percorrendo una curva in zona Colle Pereto quando, appunto ha perso il controllo della macchina finendo in un dirupo di 7-8 metri. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Poi la buona notizia del miglioramento delle condizioni di Petrucci e della moglie che viaggiava con lui.