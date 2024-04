Nel corso della serata di sabato 6 aprile su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di Formia, hanno eseguito predisposti servizi ramificati di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati genere. Il focus del servizio è stato prevenire e reprimere il fenomeno della vendita e consumo di sostanze stupefacenti nonché contrastare i reati comuni predatori oltre che quelli rivolti a difendere l'incolumità pubblica.

In particolare, infatti, i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. di Formia, la Stazione Carabinieri di Itri e la Stazione Carabinieri di Scauri di Minturno (LT) hanno complessivamente segnalato deferendoli in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, nr. 4 persone per i reati di:



- porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: nello specifico caso, un cittadino classe 97 originario del napoletano e residente a Itri (LT), che portava con sé, in luogo aperto al pubblico e senza alcun giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama da 7 cm;

- furto aggravato, nei confronti di un cittadino classe 2007 proveniente dal milanese: il predetto, approfittando della distrazione dell'anziano proprietario, gli sottraeva, una biciletta elettrica del valore di alcune migliaia di euro. Lo stesso veniva sorpreso dai militari nel mentre la stava utilizzando sul lungomare di Scauri;

- detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: a carico di un cittadino classe 80 di Minturno (LT), trovato in possesso di circa 5 gr di hashish più materiale vario dedito al confezionamento e bilancini di precisione;

- rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti: nei confronti di una donna classe 81 di Gaeta (LT) che avendo perduto il controllo della propria autovettura andava a collidere numerosi veicoli in sosta in Gaeta fortunatamente senza coinvolgere altre persone fisiche.

Oltre al deferimento in stato di libertà dei predetti responsabili, il personale della Compagnia Carabinieri di Formia, segnalava alla competente Autorità Prefettizia ulteriori nr. 3 cittadini rispettivamente classe 85, 93 e 95, residenti sul territorio, per il consumo di stupefacenti ai fini personali, nello specifico per il possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.