Prosegue il monitoraggio della situazione legata all'incendio di pneumatici avvenuto in zona Montagnano. In particolare, il Comune è in costante contatto – tramite il Comando di Polizia Locale, il cui personale è presente sul posto dalle prime ore del mattino – con le autorità competenti e, in special modo, con la Asl Roma 6 e l'Arpa Lazio. Si è in attesa di ulteriori informazioni da parte dell'Arpa Lazio e della Asl stessa, oltre che dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, al fine di valutare l'adozione di eventuali provvedimenti.

L'incendio, al momento, risulta circoscritto. L'Arpa Lazio ha già installato una centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria: si attendono i primi esiti. Si rimanda, infine, alle indicazioni già fornite in precedenza (leggere qui) e a quelle diramate anche dalla Asl Roma 6 per la popolazione residente in zona e per coloro che dovessero avvertire odori intensi/acri e/o avere contezza della presenza di fumi, ossia: