Un violento incidente stradale si è registrato tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi in strada Capograssa, alle porte di Borgo San Michele nella periferia di Latina. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli, due dei quali entrati in collisione tra loro in maniera piuttosto forte.

Entrambi i conducenti di questi ultimi due messi hanno richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario, per il successivo trasferimento in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale con diverse lesioni, ma in condizioni giudicate non gravi. Per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina.