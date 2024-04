Tra le dieci persone finite in carcere nella maxi operazione condotta dai Carabinieri di Perugia c'è anche una persona residente a Cisterna. Nella mattinata di ieri nel capoluogo umbro e nelle province di Latina, Arezzo, Caserta, Lucca, Pisa e Varese è scattato il blitz dei militari che hanno eseguito le ordinanze cautelari emesse dal Gip del tribunale di Perugia nei confronti di 24 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di ingenti quantità di stupefacenti, in particolare eroina. Dieci sono finite in carcere, mentre altre tre agli arresti domiciliari e sette agli obblighi di firma con quattro persone che invece sono ancora irreperibili e quindi ricercate. Tra queste il classe 1991 di origini nigeriane residente a Cisterna Francis Paul.

Il blitz

Alle prime luci dell'alba è scattato il blitz dei militari dei locali Comandi Provinciali, della componente aerea del 160 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Rieti e delle Aliquote Antiterrorismo di Primo Intervento di Perugia. Durante le perquisizioni domiciliari in una delle abitazioni nella disponibilità degli indagati sono stati trovati complessivamente 624 grammi di cocaina, 4,7 kg di marijuana e oltre 20 mila euro in contanti. Le indagini, avviate nei primi mesi del 2023, sono il secondo filone di quelle concluse brillantemente nell'agosto del 2022 e che aveva portato ai provvedimenti cautelari e arresti nei confronti di 45 soggetti, insieme al sequestrato di 24 kg di eroina e 150 mila euro in contanti. Il successivo arresto poi di altri tre cittadini nigeriani avvenuto all'inizio del 2023 a Terontola (Ar) e Sinalunga (Si), trovati in possesso di oltre 1,5 kg di eroina, ha permesso agli inquirenti di ricostruire in modo capillare una rete di spaccio formata da cittadini nigeriani residenti a Perugia e cittadini italiani dislocati in varie parti dell'Italia, in grado d'importare sul capoluogo umbro notevoli quantità di stupefacente dall'estero. Nel corso delle indagini, oltre ai sequestri operati, è stato tracciato e contestato agli indagati un traffico di circa 250 chili di sostanza stupefacente, immessa sul territorio nazionale, per un valore di mercato al dettaglio stimato in 15 milioni di euro.

Inoltre dalle informazioni raccolte dagli inquirenti l'associazione criminale di matrice nigeriana aveva rapporti diretti con esponenti della criminalità organizzata campana con particolare riferimento ad un soggetto di vertice del clan dei Casalesi.



La base dello spaccio

Il gruppo costruito su un sistema piramidale, era solito utilizzare come base logistica un'abitazione presa in affitto nel centro di Perugia presso la quale sarebbero stati stoccati e rivenduti, in pochi mesi, centinaia di chili di droga. Da quella abitazione partiva la droga verso gli altri punti dell'Italia, utilizzando corrieri pronti a rifornire i pusher e le piazze di spaccio toscane, campane e laziali oltre che a quella umbra.

La droga nella ruota di scorta o ingerita

All'interno delle ruote di scorta ma anche ingerita e portata nella stomaco. Sono diversi i sistemi utilizzati dall'associazione per occultare la droga durante il trasporto da una parte all'altra del Belpaese. A far emergere gli escamotage utilizzati sono stati i maxi sequestri avvenuti a marzo 2023, all'altezza del valico di Bardonecchia, quando un uomo di origine campana veniva trovato in possesso di 31 chili di eroina e 5 chili di cocaina celati all'interno di una ruota di scorta; pochi giorni dopo, sul raccordo di Bettolle due cittadini portoghesi venivano tratti in arresto perché trovati in possesso di 13 chili di eroina e alcune centinaia di grammi di cocaina sempre all'interno di una ruota. E nello stesso periodo un cittadino nigeriano invece era stato arrestato dopo aver ingerito 42 involucri di eroina, trasportando così quasi mezzo chilogrammo di sostanza. Un giro di droga talmente vasto che al soldo dell'associazione c'era anche un chimico, pronto ad analizzare e valutare la sostanza da acquistare.