Dopo un primo giorno di ricovero, ieri notte si sono aggravate le condizioni di uno dei due adolescenti coinvolti nello spaventoso incidente stradale consumato sabato sera in pieno centro a Latina, all'incrocio tra corso della Repubblica, viale XXI Aprile e viale Marconi. Entrambi i quindicenni sono stati sottoposti a un intervento chirurgico per la gravità delle fratture riportate, ma per il passeggero del ciclomotore è stato necessario il trasferimento presso il reparto di Rianimazione in terapia intensiva per una serie di lesioni interne che hanno provocato un peggioramento improvviso dello stato di salute del giovane.

Intanto proseguono gli accertamenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia sia sulla dinamica che sulle responsabilità dei due conducenti. Sembra piuttosto chiaro ormai che la vettura guidata da un ventenne proveniva da viale Marconi e viaggiava in direzione del centro quando ha compiuto la manovra per imboccare viale XXI Aprile finendo nell traiettoria del ciclomotore con i due adolescenti a bordo. Se è chiara la responsabilità dell'automobilista, è altrettanto vero che il sinistro si è consumato in un contesto generale di scarsa prudenza. Mentre i poliziotti verificano la regolarità dello scooter e la posizione del suo giovane conducente, emerge prima di tutto una violazione del codice della strada che pesa e non poco sulla gravità del sinistro: il più grave dei due quindicenni, ossia il passeggero, non avrebbe potuto viaggiare sul ciclomotore in compagnia dell'amico, perché quest'ultimo non aveva ancora compiuto l'età minima prevista dalla legge per il trasporto dei passeggeri.

Fatto sta che in seguito al violento impatto frontale tra i due mezzi, proprio il giovane che sedeva in sella dietro all'amico è stato sbalzato sull'asfalto per una decina di metri, con un impatto che gli ha provocato le gravi lesioni a causa delle quali si ritrova ora ricoverato in Rianimazione per la terapia intensiva.