La quantità e le modalità di presentazione della droga hanno chiarito che la detenzione non era finalizzata a un uso esclusivamente personale, portando quindi all'arresto del responsabile dei fatti, che è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Le attività di controllo del territorio, mirate alla prevenzione e al contrasto delle violazioni legate agli stupefacenti, hanno permesso ai militari di intervenire prontamente. Durante un controllo stradale, i Carabinieri hanno sospettato che il giovane nascondesse droga addosso, procedendo quindi a una perquisizione personale che ha confermato i loro timori. Successivamente, dopo aver eseguito gli accertamenti di routine, con il supporto della Sezione Operativa Carabinieri di Formia, i militari si sono recati presso un B&B frequentato dal giovane e successivamente alla sua abitazione. In entrambe le occasioni è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, hashish, per un totale di circa 100 grammi, nascosta abilmente.

Lo scorso 6 aprile, a Formia, i Carabinieri del N.O.R.M. hanno condotto un'operazione antidroga culminata con l'arresto di un giovane cittadino classe 2002, residente nella stessa città, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

