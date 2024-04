L'incidente di sabato scorso nel quale ha perso la vita Gianni Cavezza ha riportato alla luce la pericolosità di via Genio Civile, troppe volte teatro di incidente mortali come è stato due mesi fa per Teresa Raso e nell'ottobre 2021 per Cristina Andersson. Per questo motivo il Comitato di quartiere Campo di Carne si appella al Prefetto di Latina affinché vengano avviati al più presto i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale. "Ci ritroviamo nuovamente ad assistere all'ennesimo incidente mortale sulla Via Genio Civile, un strada che ormai ha registrato innumerevoli sinistri e vittime. Ad aprile 2019 il comitato di Quartiere Campo di Carne ha presentato una petizione per chiedere al Prefetto di Latina, Provincia di Latina e Comune di Aprilia l'adozione urgente di misure volte a tutelare la sicurezza urbana e stradale, bene della comunità e diritto fondamentale di ciascun individuo. Quando parliamo di sicurezza servono concretezza e pragmatismo: per questo sono necessarie misure immediatamente idonee a produrre risultati tangibili. E' assolutamente inaccettabile - scrive il comitato di quartiere - che una così trafficata arteria stradale che collega la Pontina e la Nettunense nella quasi totalità della sua lunghezza, di attraversamenti pedonali, marciapiedi, luci e soprattutto dissuasori di velocità. Inoltre lamentiamo da anni l'assenza delle autorità sul controllo costante della circolazione. La cittadinanza è disgustata e sfiduciata dalla negligenza e assenza delle istituzioni che dovrebbero tutelare la sicurezza e la salute del cittadino, nonostante tutte le precedenti segnalazioni , solleciti inviati negli anni ed incidenti accaduti di cui anche mortali a tutt'oggi nulla si è mosso e non sono state prese idonee misure per la messa in sicurezza del tratto stradale. Siamo pronti nuovamente a richiedere un nuovo ed incisivo intervento da parte del Prefetto di Latina"