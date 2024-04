L'attività di controllo delle principali arterie stradali della provincia ha permesso, alla Polizia Stradale, di sventare l'azione di una banda di ladri specializzata nei furti di cavi elettrici di rame. Lo scorso fine settimana una pattuglia del Distaccamento di Aprilia ha intercettato un furgone rubato pieno di refurtiva, circa 14 quintali di oro rosso che avrebbe fruttato almeno 10.000 euro: ai banditi è bastato rendersi conto di essere stati notati dai poliziotti per fermare il mezzo e scappare a piedi nel buio dei campi circostanti, abbandonando tutto.

