Alla fine è arrivata l'assoluzione per una donna di Latina di 52 anni, accusata di falsa testimonianza nel corso di un processo civile tra due donne, ex mogli di un avvocato che nel frattempo era morto. I fatti contestati erano avvenuti il 26 novembre del 2013 nel corso di una udienza civile quando la donna era stata chiamata a deporre su alcune circostanze relative alla pensione del professionista che era deceduto e che era molto conosciuto nell'ambiente della sezione civile. Una delle due mogli aveva denunciato alla fine la donna che secondo l'accusa aveva riferito delle circostanze non vere. La donna difesa dall'avvocato Lorenzo Magnarelli del Foro di Roma, è stata processata davanti al giudice monocratico Beatrice Bernabei e ieri si è concluso l'ultimo atto del processo. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi, una richiesta a cui si era associata anche la parte civile. A seguire la difesa ha cercato di scardinare le accuse e con una lunga arringa ha sostenuto l'insussistenza delle accuse, alla fine dopo la camera di consiglio, il giudice ha assolto la donna da tutte le accuse perché il fatto non sussiste.