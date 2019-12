Arresto convalidato, concessi i termini a difesa e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È questo l'esito della prima udienza del processo per direttissima a carico di un giovane di Sermoneta che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, era stato arrestato perché trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina.

Il 23enne, incensurato e difeso dall'avvocato Valentina Sartori, si è presentato ieri mattina davanti al giudice, Beatrice Bernabei, che ha accolto la richiesta dei termini a difesa e ha fissato la prossima udienza per il 16 gennaio 2020. A suo carico il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A condurre l'operazione sono stati i militari della caserma dei carabinieri di Sermoneta coordinati dal comandante Antonio Vicidomini. Nel corso dell'intervento, il giovane era stato intercettato a bordo della propria vettura e dai suoi atteggiamenti i militari hanno ipotizzato che qualcosa non andava. Una successiva perquisizione aveva permesso di trovargli addosso, ben occultati all'interno delle tasche, diversi involucri contenenti cocaina, per un totale di dieci grammi e già suddivisa in dosi. Negativa, invece, la successiva perquisizione domiciliare che gli stessi militari hanno effettuato all'interno della sua abitazione, dove è stato rinvenuto solo materiale per il confezionamento della stessa sostanza stupefacente.