Guidando in condizioni palesemente alterate, si è schiantato con l'auto contro una rotatoria, poi ha cercato di dissimulare la sua responsabilità all'origine del sinistro e infine, una volta messo alle strette dai poliziotti del vice questore Celestino Frezza, si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. L'altra mattina i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato a piede libero S.M. di 33 anni.

L'incidente si è registrato domenica, nelle prime ore del mattino, all'incrocio tra via dell'Agora e via Polusca. In sostanza l'automobilista, alla guida di una Fiat 500, ha preso in pieno lo spartitraffico che precede la rotatoria e l'ha superato, finendo la propria corsa contro il rondò. A fermarsi per primo, e allertare i soccorritori, è stato un vigilante che si trovava a passare poco dopo l'impatto. All'arrivo della Squadra volante, il 33enne ha dichiarato di non trovarsi alla guida e che il conducente, una sua conoscente, si era allontanata.