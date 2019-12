Incidente stradale nel centro di Aprilia. Lo scontro è avvenuto pochi minuti fa all'altezza dell'incrocio tra via Galilei e via Fermi e ha coinvolto tre autovetture, tra le quali una Lancia Y. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che stanno provvedendo a eseguire i rilievi, e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare soccorso a un uomo, rimasto ferito nell'impatto. Restano ora da accertare le responsabilità in merito al tamponamento tra le vetture