Investito dall'auto mentre attraversa la strada. L'incidente si è verificato intorno alle 20 in via Aldo Moro, nel centro di Aprilia: una Smart condotta da un anziano - per cause ancora da accertare - ha centrato infatti un 45enne che in quel momento stava attraversando. L'uomo a seguito dell'impatto e della caduta ha riportato alcune ferite, per questo prontamente stato trasportato al pronto soccorso dall'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che stanno eseguendo i rilievi per accertare la dinamica del sinistro.