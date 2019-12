A meno di un mese dall'ultima incursione, i ladri sono tornati a visitare il cup dell'Asl intrufolandosi indisturbati nel poliambulatorio di piazza Celli, in pieno centro a Latina. Questa volta però l'impresa non ha fruttato il bottino che gli scassinatori pensavano di trovare: come nei casi precedenti, i soliti ignoti hanno fatto sparire la cassaforte, ma questa volta non conteneva soldi dei ticket. La scoperta del furto risale alla mattina di oggi, quando è intervenuta la Squadra Volante per gli accertamenti del caso.