Avevano chiesto i risarcimenti per i danni causati dalle buche, ma non avevano le "carte in regola" per farlo.

Sono questi i presunti tentativi di truffa ai danni del Comune di Ardea scoperti dalla polizia locale, con tanto di sanzioni elevate per diverse violazioni al Codice della Strada.

In particolare, gli agenti diretti dal comandante Sergio Ierace, di fatto, hanno sanzionato un veicolo su tre rispetto alle richieste di risarcimento: analizzando le pratiche, infatti, hanno notato che almeno sei persone avevano presentato la domanda come conducenti delle auto pur avendo le patenti scadute, che poi sono state ritirate; in più, altri veicoli erano privi di assicurazione o revisione. Tutte condizioni che non avrebbero consentito di circolare sui mezzi di trasporto danneggiati. E questo, chiaramente, difficilmente consentirà di ottenere i risarcimenti richiesti.

Nel frattempo, la Municipale coordinata da Ierace proseguirà i controlli sulle strade volti a verificare i danni subiti dai mezzi e dalle persone a causa del maltempo: il tutto al fine di contabilizzare con l'ufficio tecnico gli interventi da eseguire, oltre a procedere anche direttamente alle piccole riparazioni lungo le strade.