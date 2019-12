Poco dopo le 20 di ieri sera, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi, in via Appia lato Itri, per un incidente stradale.Sul posto, la squadra territoriale VF di Terracina, constatava la presenza di due autovetture incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Tre i feriti, uno dei quali è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco. Sul posto personale sanitario del 118 e carabinieri.