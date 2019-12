Giornata di controlli serrati, quella di ieri, per il territorio di Anzio e Nettuno.

In particolare, i poliziotti del locale commissariato hanno dato vita a verifiche straordinarie, setacciando strade e locali, riuscendo anche ad arrestare un cittadino tunisino che era destinatario di un provvedimento internazionale emesso dalla Repubblica tedesca, associandolo al carcere di Velletri.

A essere controllate sono state 67 persone e, oltre al tunisino arrestato, altri due cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in commissariato per degli accertamenti.

In più, sono state effettuate verifiche in due strutture ricettive - in special modo due bed&breakfast - e in tre sale giochi; al termine delle stesse sono state inviate alcune segnalazioni agli uffici competenti.