Un ragazzo è stato investito poco dopo le 17 di oggi, 20 dicembre, lungo via Carlo Alberto a Sabaudia. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione e i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Per soccorrere il ferito è stato necessario l'intervento del 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.