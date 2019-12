Non lo ha fatto apposta, ha frainteso la collocazione di un negozio che doveva raggiungere per una consegna, ma si è introdotto nella ztl del centro di Latina, nonostante la presenza delle casette del mercatino natalizio, finendo per abbattere il cavo elettrico che alimenta i banchi degli ambulanti, rimasti al buio fino alla riparazione del guasto. Un corriere espresso è stato multato, nel tardo pomeriggio, dalla Polizia Locale intervenuta in seguito alla segnalazione dell'accaduto: il conducente dell'autocarro non aveva scusanti, perché ha varcato uno degli ingressi della zona a traffico limitata, trasformata durante le festività in area pedonale con apposita ordinanza del Sindaco, nonostante la presenza delle transenne all'ingresso del varco che si trova su corso della Repubblica, in prossimità dell'incrocio con via Costa. Per fortuna non si trattava di un malintenzionato, ma l'episodio la dice lunga sulla facilità d'ingresso nel centro del capoluogo nonostante le barriere.