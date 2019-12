Tragedia sfiorata questa mattina sulla Pontina, all'altezza di Aprilia e in direzione Roma, dove il traffico è ancora deviato verso Campoverde. Un mezzo pesante è finito fuori strada, distruggendo un tratto del new jersey al centro della carreggiata, i cui detriti sono finiti a grande velocità sulla corsia opposta. Fortunatamente, non risultano altri mezzi coinvolti. A causare la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, potrebbe essere stata una improvvisa e forte folata di vento. Il camion viaggiava vuoto e dai primi rilievi della Polizia Stradale di Aprilia, sembra che il rimorchio possa aver portato alla sbandata che ha fatto finire il mezzo pesante prima contro il new jersey centrale e poi, di rimbalzo, contro il guard rail sul lato opposto. Il comando della Polizia Stradale raccomanda la massima attenzione e il rispetto sia dei limiti che delle distanze previste dal codice