Ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto ad Aprilia, nella flagranza del reato di "possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi" un 26enne nativo di Rimini in quanto, nel corso di un controllo effettuato dai suddetti militari, ha esibito un documento di identità apparentemente emesso dal comune di roma, falso e valido per l'espatrio. L'arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, dove una volta giunto gli veniva altresì notificato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il tribunale di Torino, per i reati di evasione e furto aggravato.