Appia chiusa al chilometro 96, nel Comune di Terracina, a causa dell'allagamento della carreggiata. Un problema che si verifica quando le piogge sono copiose e l'acqua del canale si riversa sulla strada. Oggi pomeriggio la polizia stradale di Terracina agli ordini del sostituto commissario Giuliano Trillò ha chiuso il transito alle automobili. Consentito il passaggio soltanto ai mezzi pesanti, mentre gli altri veicoli vengono deviati verso via Montalto. Da chiarire ora per quanto tempo sarà mantenuta la chiusura. Si dovrà capire con Anas come intervenire.