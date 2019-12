Indaga la Procura di Latina sulla morte di Sergio Foschi, 49 anni, originario di Giulianello di Cori, deceduto venerdì sera a Borgo San Michele a Latina in circostanze tutte da chiarire per un malore. L'uomo si è accasciato ed è morto mentre stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro a Formia. Poche ore prima, era stato rilasciato dal Dono Svizzero di Formia dove era stato in osservazione per diverse ore. Il 49enne che lavora per conto di una azienda edile di Borgo San Michele e svolge dei lavori negli ospedali, aveva deciso di farsi visitare per dei dolori e dei conati di vomito. Era stato in osservazione dalle 11,30 alle 17 ma a quanto pare la situazione non sembrava critica, poi quando era stato rilasciato gli era stato detto di essere sottoposto ad una visita medica cardiologica. Una volta che è uscito dall'ospedale - sempre secondo una prima ricostruzione - sulla strada del ritorno è avvenuto il dramma. Gli inquirenti vogliono fare piena luce su quello che è successo e stanno ricostruendo in queste ore la dinamica della tragedia: nonostante l'arrivo dei soccorritori del 118 per il 49enne non c'è stato niente da fare. Sul luogo della tragedia a Borgo San Michele dove è scattata la richiesta di intervento sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante. Le indagini sono affidate al pubblico ministero Marco Giancristofaro per accertare eventuali responsabilità, l'esame sul corpo fornirà le risposte per risalire alle precise cause del decesso. Domani mattina il medico legale Stefania Urso riceverà l'incarico dal magistrato inquirente e sarà eseguita l'autopsia disposta dalla Procura per stabilire una relazione con il malessere accusato poche ore prima.