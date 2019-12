E' un bilancio a dir poco tragico, quello ancora parziale, che riguarda l'ondata di maltempo che sta investendo il centro Italia.

Il vento, infatti, ha creato non pochi danni sul litorale romano da Pomezia fino a Nettuno, con queste ultime due città che sono state particolarmente flagellate.

Nettuno

Nella città dedicata al dio pagano del mare fare un elenco di tutti gli alberi caduti appare quantomeno complicato: la situazione più difficile sembra quella di via Rodi, a Ponserico (Cretarossa), dove re pini sono precipitati all'alba su una casa, danneggiandola seriamente; fortunatamente, gli abitanti sono illesi. Pini caduti anche nel parco di San Giacomo (area verde e strada chiuse) e nel giardino della scuola di via Capo Teulada, a Cretarossa. Problemi anche in via Acciarella, con vari alberi caduti a ridosso del bosco di Foglino, mentre il vento ha spezzato anche le tamerici sul lungomare. Disagi poi in via della Seccia.

Anzio

Ad Anzio, invece, la tromba d'aria avvenuta all'alba ha causato due incidenti stradali: in uno deii casi alcune persone sono rimaste ferite. Il primo è stato registrato in via Rinascimento, dove alcuni lecci hanno colpito un'auto in transito: in questo caso, tanta paura, ma nessun ferito. Lievi lesioni, invece, per gli occupanti di una mercedes che è stata centrata da un pino su via Nettunense, all'altezza del supermercato "Tontini": qui la strada è stata chiusa e sono operativi i vigili del fuoco e la protezione civile "Nettuno". Problemi anche a Lavinio, sia in via Perla che in via Ardeatina: in quest'ultimo caso, un grosso pino è caduto a ridosso del bar "Apollo 11" e ha colpito anche un'auto in sosta dove fortunatamente non c'era nessuno. Problemi anche in via di Valle Schioia e danneggiate anche le luminarie della piazza.

Ardea

Ad Ardea il sindaco ha attivato il Coc: al momento i problemi maggiori riguardano gli alberi caduti (dei grossi pini) in via Campo di Carne, via Miseno, via Laurentina e via Agamennone. Sul litorale non sono mancati i danni per gli stabilimenti balneari: danni ingenti per il "White Beach"

Pomezia

A Pomezia la zona di Martin Pescatore è stata ancora una volta colpita dalle raffiche, con dei pini che sono precipitati a terra: il problema maggiore si registra in via Montepulciano. Altre piante sono finite a terra, mentre dai "palazzoni" di Colle Fiorito si è staccato il rivestimento. In mattinata è stato chiuso in via precauzionale anche l'outlet di Castel Romano: dagli altoparlanti sono state invitate le persone a uscire dal centro.