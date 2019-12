A causa delle condizioni meteo avverse e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulle strade statali 7 ‘Appia' e 148 ‘Pontina' in provincia di Latina. In particolare, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 ‘Appia' il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni.

Sulla ‘Pontina' al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida.

A causa della caduta degli alberi, sulla SS7 ‘Appia', in provincia di Latina, al momento sono chiusi i seguenti tratti:

· al km 64,500 (località Latina): coinvolta una vettura e una persona è rimasta ferita

· dal km 77,200 al km 79,000 (Pontinia)

· al km 111,000 (Monte San Biagio)

Riaperti invece i tratti al km 49,400 (Cisterna di Latina) e al km 85,200 (sempre Pontinia) dove vige un senso unico alternato. Permane invece la chiusura sulla SS148 ‘Pontina'.