Le raffiche di vento hanno causato numerosi problemi in tutta la provincia e generato situazioni di potenziale pericolo lungo diverse strade a causa della caduta di alberi. San Felice Circeo non ha fatto eccezione. Il sindaco Giuseppe Schiboni, per ragioni di sicurezza, ha chiuso al transito la strada provinciale 85 "Borgo Montenero - La Cona" nel tratto compreso tra la Migliara 58 e via della Pineta. Garantita solamente la circolazione ai residenti della strada provinciale con accesso alle proprie abitazioni sulla medesima strada, che dovrà essere messa in sicurezza. Verranno quindi abbattute le piante di pino che da tempo creano disagi e che ora rappresentano un vero e proprio pericolo. La polizia locale dovrà individuare percorsi alternativi ed è chiamata a vigilare sul rispetto dell'ordinanza sindacale. Il settore Lavori pubblici e Tecnologico, invece, dovrà individuare e incaricare ditte specializzate per la rimozione delle piante sull'intero tratto stradale.