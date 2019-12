Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sergio Foschi, l'operaio di 49 anni residente a Cori, morto per un malore dopo che poche ore prima del decesso era stato rilasciato dall'ospedale Dono Svizzero di Formia. Questa mattina il medico legale Stefania Urso riceverà l'incarico ed eseguirà l'esame disposto dal magistrato inquirente Marco Giancristofaro che ha aperto un fascicolo contro ignoti per non lasciare nulla di intentato. La notizia della scomparsa di Foschi si è subito diffusa nella comunità di Cori e di Giulianello dove la famiglia è conosciuta; i parenti dell'uomo, rappresentati dall'avvocato Antonio Belliazzi, chiedono che venga fatta piena luce su quello che è accaduto e non riescono a spiegarsi come sia stato possibile morire in questo modo. Saranno seguite - sostiene il legale della famiglia - tutte le strade per avere giustizia. Tra le ipotesi quella che ci sia un nesso di causalità.