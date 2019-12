Un appello accorato da parte dei residenti di via Valtellina ad Aprilia per un intervento urgente di messa in sicurezza della strada. Da due giorni infatti alcuni pali vendono pericolosamente sulla carreggiata. "In questo momento si sta alzando di nuovo il vento-ha affermato Pina Ricci Del movimento internazionale di giustizia e lealtà-e gli abitanti della zona sono piuttosto preoccupati per la situazione di pericolo. Non sappiamo se si tratta di cavi elettrici o cavi telefonici quello che in residenti della zona sanno è che è necessario intervenire al più presto che sia una responsabilità di un'azienda privata o dell'amministrazione poco importa, L'urgenza resta. Non credo che sia accettabile far passare due giorni senza un intervento. Qualcuno deve prendersi le proprie responsabilità".