Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi (23 dicembre 2019), ad Ardea: un'auto condotta da una ragazza della Nuova Florida e un carroattrezzi guidato da un uomo di Aprilia si sono scontrati fra loro in via Pratica di Mare, poco dopo il supermercato "Conad" nei pressi del "curvone" in direzione di Pomezia.

Ad avere la peggio, a quanto pare, è stata la 21enne che guidava la Fiat 500: per lei è stato necessario l'arrivo dell'ambulanza e il trasporto al Pronto soccorso della clinica "Sant'Anna" di Pomezia.

Per i rilievi di rito, invece, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Anzio.