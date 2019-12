Si contano i danni della tempesta di vento che ha demolito decine e decine di alberi a Latina e provincia e ha provocato danni ingenti a diverse abitazioni e anche ad alcune attività commerciali. Il vento che in alcuni momenti ha soffiato quasi a cento chilometri orari ha sradicato alberi e scoperchiato tetti. Molti calcinacci sono volati da alcuni palazzi nel quartiere Nicolosi e solo per puro caso nessuno è rimasto ferito. Nel capoluogo pontino la situazione si è normalizzata ma restano i disagi ed è il momento dell'analisi della staticità dei pini che sono pericolanti in diverse zone dalla periferia: da via delle Rose a viale Mazzini agli alberi di piazzale dei Bonificatori a tutti i pini che disegnano il rettilineo dell'Appia che era stata chiusa dal chilometro 63 al chilometro 95, quasi per mezza provincia. La polizia stradale di Aprilia ha presidiato l'arteria in occasione dell'emergenza. Anche oggi probabilmente la strada resterà chiusa al traffico. In un secondo momento sarà necessario attendere l'esito delle consulenze sulla staticità degli alberi da parte degli agronomi.