Arriva direttamente dal Comune di Latina, la nota ufficiale secondo cui l'ente, conclusa la fase ricognitiva del complesso rapporto contrattuale con la Ipogeo Latina Srl, ha richiesto al concessionario di interrompere immediatamente ogni iniziativa nei confronti dei cittadini, anche in relazione alla decadenza anticipata delle concessioni, fino a quando non sarà riequilibrato il rapporto convenzionale. "Questa è la prima conclusione alla quale l'amministrazione è giunta grazie al delicato lavoro istruttorio svolto sulla convenzione con la concessionaria dei servizi cimiteriali - spiega il Comune nel comunicato - Con la nota inviata oggi si invita Ipogeo a partecipare ad un tavolo di trattativa per trovare le migliori opportunità di definizione a tutela dei cittadini".