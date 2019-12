Di conseguenza, ora sono in corso gli accertamenti per risalire al padrone dell'animale che ha assalito l'anziana.

Sono stati alcuni cittadini, però, a chiamare la polizia locale, non prima di aver indotto il cane a entrare all'interno del recinto di un comprensorio di via Campo di Carne.

La storia arriva da via Campo di Carne, dove l'animale - che risultava libero in strada - ha azzannato la donna anziana mentre camminava.

Donna aggredita da un cane. E' accaduto ad Ardea, con la polizia locale che è intervenuta e ha catturato il molosso, portandolo insieme al servizio veterinario della Asl in un apposito canile.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli