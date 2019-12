L'impatto è sicuramente esteticamente piacevole, ma la scelta di addobbare con le luminarie il monumento ai Caduti delle guerre di Prossedi, da parte dell'amministrazione comunale non ha trovato tutti concordi.

Alcuni cittadini hanno infatti formalizzato in un breve comunicato il loro disappunto sull'opportunità di tale scelta visto il valore simbolico e di memoria che ha quel monumento che ricorda il sacrificio di soldati e civili di Prossedi morti durante i conflitti che hanno squarciato il ‘900.

Secondo gli stessi, i modi per rendere la centrale piazza Umberto I altrettanto festosa in clima natalizio sarebbero potuti essere altri, meno oltraggiosi per il significato di quello che rappresenta.