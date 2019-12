Così facendo, l'uomo ha svuotato tre casse e si è fatto consegnare circa mille euro, prima di fuggire via verso una destinazione ignota.

La rapina, infatti, è stata consumata ieri sera, 23 dicembre 2019, al "Sodifor": il malvivente, probabilmente italiano, è entrato all'interno del supermercato e, senza dare nell'occhio, si è avvicinato alla cassiera presente. Con modi che pare fossero pacati e, a tratti, quasi gentili, l'uomo ha mostrato una pistola (non è chiaro se fosse vera o una replica) e ha chiesto alla donna la consegna di tutti gli incassi.

Un rapinatore "gentile" è riuscito a mettere a segno un colpo da mille euro in un supermercato di Ardea.

